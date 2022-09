Žena byla přesvědčená, že ji v noci osahával duch: Skrytá kamera odhalila šokující skutečnost

Ilustrační foto Profimedia.cz

Žena ze Singapuru měla za to, že její ložnici posedl duch, který ji během spánku osahával a líbal. S přítelem proto v pokoji nastavili skrytou kameru a přišli na to, že pravda byla trochu jinde.

Dotyčná u soudu uvedla, že jí v noci někdo sahal na prsa a do rozkroku, ale ve tmě rozeznala jenom tmavý stín. Kamera nakonec odhalila, že šlo o jejího domácího. Ten byl zatčen, ale vinu odmítá, uvádí Shin Min Daily News.

Třicetiletá žena u soudu vypověděla, že k prvnímu incidentu mělo dojít v červnu, krátce poté, co se s přítelem do domu nastěhovali. Domácí jim měl vystrojil večírek, po kterém se ovíněná odebrala zpátky do bytu, kde usnula. Uprostřed noci ji údajně probudilo, jak ji někdo líbá a osahává.

Nejprve si myslela, že jde o přítele, jak se ale ukázalo, ten byl v tu chvíli ve sprše. A protože viděla jen tmavý obrys, skutečně brala v potaz možnost, že jde o ducha.

Při druhém večírku, který se odehrál o několik měsíců později, už ale měli připravenou kameru. Ta zachytila, jak krátce poté, co žena ulehla, domácí vklouzl do pokoje a začal ji osahávat. Tentokrát ale narazil, protože žena nespala.

„Tvůj přítel se sprchuje, jsi v pořádku?“ snažil se muž zamluvit situaci, než odešel. Pár si už našel nové místo k bydlení a údajně dokonce získal depozit na nájem zpátky od manželky domácího. Soudní proces s ním stále pokračuje. ■