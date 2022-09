Věděl o skonu Hany Zagorové jako první z kolegů v divadle: Zpěvák popsal chvíli, která po šokující zprávě následovala

Milan Peroutka Super.cz

Během veřejné piety, která ve středu po celý den v Kalichu probíhala, o šokujícím momentu promluvil také zpěvák Milan Peroutka (32). „Byli jsme uprostřed zkoušky, když mi přišla smska s touhle informací. Nemohl jsem tomu uvěřit, a především v té chvíli ještě nebylo na internetu nic k dohledání. Zároveň jsem si uvědomoval, že jsem byl jediný v sále, kdo tuhle informaci má a přemýšlel jsem, co mám dělat,“ svěřil se Milan.

„Šel jsem to pošeptat panu režisérovi, který vylítnul a následně zastavil zkoušku. Bylo to zvláštní vědět tohle a koukat, jak kolegové zpívají její písničky, aniž by cokoli tušili,“ popsal Peroutka, který se s Hanou Zagorovou osobně nesetkal, těšil se, že k prvnímu podání ruky dojde právě na premiéře muzikálu.

„Poslední dva měsíce při zkoušení muzikálu trávím tak, že poslouchám Hančinu tvorbu. Jsou to nádherné písničky a nejkrásnější je to, že tady ty písničky pořád zůstanou. Nikdy jsme se nepotkali a nepodali jsme si ruku. Na tiskové konferenci jsem říkal, že doufám, že nám to vyjde i reálně, ale to už se nestane,“ dodal zpěvák. ■