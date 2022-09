Tady ještě vypadali jako spokojený pár: Kolečko a Vignerová před rozchodem natáčeli pořad o vztazích

Petr Kolečko a Aneta Vignerová FTV Prima

Mj. Eva Burešová (29) a Přemek Forejt (35), Vašek Noid Bárta (41) a Eliška Grabcová, Eva Perkausová (28) a její manžel Ivan Hecko, ale také Aneta Vignerová (34) s Petrem Kolečkem (38).

Na posledně zmíněném páru se ukazuje slabina předtáčení vztahových témat - během několika týdnů či měsíců může být vše jinak. Což se bohužel týká právě Kolečka a Vignerové, kteří se v srpnu po třech letech rozešli.

„Jejich“ díl se natáčel v březnu, kdy ještě působili jako spokojený pár, nyní jsou krátce po rozchodu. Zatímco modelka uvedla, že sice měli partnerské problémy, ale že věřila, že je budou doma řešit, scenárista už navázal vztah nový. Stýká se s herečkou Denisou Nesvačilovou (31).

„Musím říct, že to byla pořádná kudla do zad. To, že má Petr poměr, mi oznámil asi dvě hodiny před tím, než se to objevilo v novinách,“ řekla Super.cz Vignerová v reakci na Kolečkova slova o tom, že ve vztahu nebyli ani jeden šťastní. ■