Režisér muzikálu z písní Hany Zagorové (✝75): Co se dělo v divadle, když přišla zpráva o smrti zpěvačky?

Jan Kříž Super.cz

„Dozvěděli jsme se to ve chvíli, kdy zněla na jevišti píseň Opona, což bylo hodně zvláštní a budu tu píseň s tím mít asi navždy spojenou. Zastavili jsme zkoušky a museli jsme se s tím všichni srovnat, ta nálada byla zvláštní, špatně se mi o tom mluví, je to hodně čerstvé,“ svěřil se Super.cz režisér a zpěvák Jan Kříž během posledního rozloučení s Hanou Zagorovou.

Muzikál v Divadle Kalich, se kterým byla herečka spjatá a v roce 2007 se na zdejším jevišti vrátila k divadelnímu hraní, se připravoval poslední dva roky. „Na začátku u toho byla také Hanka, do doby, kdy jí to zdraví dovolilo. Teď všechna ta práce vrcholí a tohle nás zastihlo nepřipravené,“ řekl Super.cz Kříž.

„Hanka byla divadelnice a na ten projekt se moc těšila,“ dodal režisér představení s tím, že ho velmi mrzí, že kvůli zdraví neměla zpěvačka možnost chodit na zkoušky a vidět průběh příprav nového muzikálu.

„Bavili jsme se se Štefanem, jak se na to těší a že by Hanka ráda dorazila, bavili jsme se i o tom, že v tomhle týdnu by to mohlo vyjít a že by přišla. Myslím, že by ze všech na jevišti měla velkou radost,“ dodal Kříž. ■