Královna bez emocí a rozervaný Charles: Podívejte se, jak před 25 lety reagovali královští na smrt princezny Diany

Princezna Diana zemřela před 25 lety. Foto: JOEL ROBINE/AFP/Profimedia

Je to přesně 25 let, co princezna Diana (✝36) tragicky a zbytečně přišla o život během autonehody v Paříži. Na tento osudný den asi nikdo, kdo ho zažil, do smrti nezapomene. A především ne královská rodina.

Diana byla prohlášena za mrtvou ve 3:00 ráno. Královská rodina včetně princů Charlese (73), Williama (40) a Harryho (37) se nacházela v Balmoralu. Charles se o jejím skonu dozvěděl ve 4:30. Informoval ho královnin tajemník Robert Fellowes, který z nemocnice Pitié-Salpêtrière obdržel zprávu, že princezna podlehla zraněním.

„Absolutně ho to rozervalo na kusy,“ popsala Charlesovu reakci Tina Brown, autorka knihy The Diana Chronicles. „Hned věděl, že to bude strašné. Že ho z toho budou vinit. Že je z toho budou vinit,“ píše. Slovem „je“ myslela královskou rodinu.

Královna byla údajně v takovém šoku, že prohlásila: „Někdo musel namazat brzdy!“ píše autorka královských životopisů Ingrid Seward v knize The Queen's Speech: An Intimate Portrait of the Queen in Her Own Words.

Ačkoliv prohlášení vydal Buckinghamský palác neprodleně, britská hymna zněla každou hodinu a Londýn se propadl do hlubokého zármutku, královna s Dianinými syny setrvala ve Skotsku. Za což ostatně dodnes sklízí kritiku.

V průběhu své dlouhé vlády se Alžbětě II. (96) pochopitelně nepodařilo vždy každému zavděčit a našli se také skalní odpůrci monarchie, ovšem její, dle mnohých neadekvátní, reakce na smrt bývalé snachy, zůstává pravděpodobně z jejích činů nejkritizovanějším.

„Ukažte nám, že vám na ní záleželo,“ vyzývaly královnu titulky po celé zemi v následujících dnech. Panovnice však zůstala navenek slavně bez emocí. Co už ale veřejnost neviděla, je fakt, že za hradními zdmi to byla také babička dvou dospívajících chlapců, kteří právě přišli o matku.

Charles s královnou se rozhodli, že Williama s Harrym nebudou budit a informaci jim sdělí až ráno po probuzení. „Jedna z nejtěžších věcí pro rodiče je, když musí dítěti říct, že jeho druhý rodič zemřel. Jak tohle můžete zvládnout, to nevím,“ nechal se slyšet Harry v dokumentu BBC z roku 2017 s názvem Diana, 7 Days.

„Ale byl tam pro nás. Zbyl nám jenom on, takže se nás snažil ze všech sil ochránit a dohlédnout na to, aby o nás bylo postaráno. A přitom truchlil stejně jako my,“ popsal nejtěžší chvíle.

A zatímco Charles musel fungovat a vydal se zařizovat přesun těla, pohřeb a vše s ním spojené, Alžběta II. a její manžel princ Philip se mezitím snažili Williama s Harrym v Balmoralu zabavit. Navštěvovali je blízcí a příbuzní včetně sestřenic a bratranců.

„Víte, v tu chvíli se moje babička snažila hlavně ochránit své vnuky a svého syna,“ uvedl ve výše zmíněném dokumentu princ William. „Nechávala z domu odstranit všechny noviny apod. Takže jsme nevěděli o tom, co se dělo venku."

Tlak veřejnosti byl v následujících dnech tak obrovský, že mu i královna podlehla, a 5. září, o den dříve, než bylo původně v plánu, se rodina konečně vrátila do Londýna. Alžběta II. upokojila své poddané nejlépe, jak mohla. Prvním živým vysíláním za posledních 50 let.

„Od srdcervoucích zpráv, které jsme obdrželi minulou neděli, vyjadřují lidé napříč Británií a po celém světě zármutek nad skonem princezny Diany,“ promluvila k lidu oděna v černém. „Každý truchlíme po svém. Není snadné vyjádřit pocit ztráty, protože počáteční šok je často střídán směsí dalších pocitů - nedůvěrou, nepochopením, hněvem, starostlivostí o pozůstalé. Všichni jsme si těmito emocemi v posledních dnech prošli,“ uvedla.

Následně nešetřila chválou a vzdala Dianě hold za její kvality, a především oddanost synům. „Tento týden jsme se všichni v Balmoralu snažili pomoci Williamovi a Harrymu vyrovnat se se strašlivou ztrátou, kterou utrpěli,“ dodala na závěr naprosto perfektního proslovu. ■