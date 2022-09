Kukuč jako z reklamy a průšvihy žádné. Blonďatá hvězda ZOO byla roztomilá už jako malá školačka

Míša Pecháčková FTV Prima

„Obecně jsem nikdy nedělala žádné problémy, reprezentovala jsem školu v recitačních soutěžích a na konci školního roku jsem dostávala pochvaly za recitace, za sbírání víček nebo docházku. No, co na to říct,“ smála se „malá šprtka“.

„Obecně jsem milovala výlety, školy v přírodě a po rodičích se mi nestýskalo, užívala jsem si to a nepatřila mezi ty děti, které už druhý den chtěly domů,“ prozradila Pecháčková, jež domů mamince z výletů vozila i menší dárečky. Jeden z nich se ale moc nepovedl.

„Vzpomínám si na jeden školní výlet, kdy jsme jeli někam do svíčkárny a chtěla jsem mamce dovézt dárek. Kromě té svíčky i turistickou známku. Tenkrát jsem neměla potuchy, kolik to stojí, a paní mi vrátila asi pět korun, a za to jsem tu svíčku už nepořídila, a to ji mamka tak chtěla. Známka dodnes leží doma, nebyl to tenkrát tak úplně úspěšný dárek,“ dodala herečka, jež rozhodně nepatřila k třídním sígrům. U příležitosti prvního školního dne se herečka pochlubila fotkami ze školních let, které si můžete prohlédnout v galerii. ■