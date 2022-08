Heidi Janků (59) už konečně randí: Prozradila, jak schůzky probíhají, a co od mužů chce

Heidi Janků Super.cz

Trvalo to pět let od smrti jejího manžela Ivo Pavlíka, než opět vzala mužskou populaci na milost a přestala se bránit schůzkám s potenciálními novými partnery. Zpěvačka Heidi Janků (59) je ale docela vybíravá a druhou šanci nikomu nedává.

Se zpěvačkou jsme si povídali na finále soutěže Muž roku, kde zpívala jako doprovod při přehlídce spodního prádla. "Vybrala bych si tady, ale jsou strašně mladí. Pšenka mi nepokvete, ale podívaná je to hezká," smála se Heidi.

A jak to má tedy s randěním? "Nebráním se tomu, občas na nějaké kafe zajdu. Chlapi mi píší, hodně na sociálních sítích. Já to zhodnotím a řeknu, zda ano, nebo ne. Ale zatím je to marné. Podruhé jsem se ještě s nikým nesešla," svěřila.

"Pokecáme si a zase jdeme. Nehrotím to tak, že bych si s někým sedla na kafe a odcházeli jsme, že spolu budeme žít. Jsem vybíravá, a když se na mě chlap koukne, snad pochopí, že jsem ženská, která už ví, co chce. Jsem zralá ženská, která už něco odžila, a od života čeká už jen hezké věci," uzavřela. ■