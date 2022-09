Svatbu do roka a do dne nestihne: Růžovovlasá vítězka SuperStar ji odložila kvůli desce. Změnila i image

Tereza Mašková Super.cz

Hříva navíc bude praktická na zimu. "Je to zároveň čepice, šála a možná i ten pověstný svetr," smála se Tereza, která byla jednou z účinkujících na finále soutěže krásy pro slečny od 13 do 16 let Dívka roku.

Zpěvačka se teď věnovala hlavně práci, kromě natáčení desky ji čeká i řada koncertů Nicméně vzhledem k časovému vytížení musela odložit svatbu. Přítel Oliver Žilák ji sice požádal o ruku už v listopadu, ale do roka a do dne to už určitě nestihnou. "Budeme rádi, když svatba bude příští rok v létě," svěřila. ■