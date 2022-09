Mladší muž dal Sharon Stone kopačky, protože odmítla jít na botox: Po mrtvici o omlazovací procedury ztratila zájem

Sharon Stone Profimedia.cz

Sharon Stone (64) se pro arabský Vogue rozpovídala o botoxu, kterému v minulosti sice holdovala, ale od té doby, co v roce 2001 prodělala mrtvici a málem přišla o život, na něm nebyla.

Hollywoodská ikona přiznala, že jí byl omlazující zákrok připomenut, když ji nedávno mladší partner, se kterým se vídala, požádal, jestli by nešla na botox.

„Pravděpodobně by to prospělo tvému i mému egu,“ odpověděla prý dotyčnému, ale proceduru samozřejmě nepodstoupila. Vztah skončil krátce na to.

„Ještě jednou jsme se potom viděli, ale ztratil zájem se se mnou dál vídat. Pokud ve mně nevidíš víc než to, prosím, tamhle jsou dveře,“ nechala se slyšet herečka.

Není známo, kdo byl mladším partnerem herečky, který ji takto odkopnul. Naposledy byla spojována s rapperem RMR (26). Zvěsti o jejich vztahu vyplavaly na povrch loni v červnu s tím, že spolu randí několik měsíců. Pár však vztah veřejně nepotvrdil. Není ani jasné, jestli jsou stále spolu.

Herečka přehodnotila své priority po mrtvici v roce 2001, po které musela podstoupit sedmihodinovou operaci a dlouho se zotavovala.

„Byla období v mém životě, kdy jsem byla super populární a chodila na botox a výplně pořád. A pak jsem měla mrtvici a krvácení do mozku a musela jsem dostat asi 300 injekcí botoxu, aby mi zase zprovoznili polovinu obličeje,“ popsala Sharon.

A to navždy změnilo její pohled na kosmetickou chirurgii, které už znovu propadnout nehodlá. I když přiznala, že zábavní průmysl k tomu stárnoucí ženy prakticky nutí.

„Pořád mi někdo nabízí facelift, ale popravdě si myslím, že umění stárnutí tkví právě v nedokonalostech, které jsou smyslné. Lidé se bojí změn. Že o něco přijdou. Nechápou, že tím také něco získají,“ myslí si herečka. ■