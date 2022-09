Bude to ještě těžké, říká Iveta Vítová k rozvodu s manželem: Nenašli jsme společnou řeč, budou to muset řešit právníci

Iveta Vítová Super.cz

"Ještě nejsem na své váze, ale už mám nahoře čtyři kila, takže zbývají ještě tři. Pokud jde o psychiku, tak se to ještě chvilku táhnout bude. Myslím si, že to nejhorší nás teprve čeká," svěřila Super.cz Iveta. A to ať už jde o rozvod samotný, nebo o majetkové vyrovnání.

"Jsme odstěhovaní, nový začátek je před námi, ale rozhodně to není všechno pryč. Bude to na dýl. Není to příjemné, ale musíme to dotáhnout a najít společnou řeč. A když ji nenajdeme, což se nám úplně nedaří, tak doufejme, že se dohodneme přes právníky," upřesnila.

S dcerou Anetkou Iveta dorazila jako porotkyně soutěže Dívka roku. Že by ale devítiletou holčičku připravovala na cestu do modelingu zatím odmítá. "Ta soutěž je od třinácti let, ještě máme dost času, a navíc ty holčičky musí být nejen hezké, ale předvést i nějaký talent, u nás by to byly zatím bubny nebo fotbal," usmívala se. ■