Představitel majora Zemana málem zemřel už v mládí. Infarkt přímo na jevišti i pád s letadlem

Vladimír Brabec Herminapress

Na prknech zářil

Z jeho jevištních kreací připomeňme alespoň Benvolia (Romeo a Julie), Petruccia (Zkrocení zlé ženy), Cyrana (Cyrano z Bergeracu) nebo Polonia (Hamlet). Vladimír Brabec hrál i v řadě muzikálů, namátkou Tři mušketýři, Někdo to rád horké, My Fair Lady nebo Zvonokosy.

Před filmovou kamerou se objevil poprvé už ve svých 14 letech ve filmu Křížová trojka (1948). Filmaři mu nabízeli většinou malé a střední postavy, výjimečně titulní. Diváci si ho možná pamatují z filmů Touha (1958), Poslední růže od Casanovy (1966) nebo Svatby pana Voka (1970).

Z detektiva soudruhem

Víc příležitostí dostával Brabec na TV obrazovce, a právě na ní se proslavil nejvíc – jeho životní roli se stal policista Jan Zeman v normalizačním seriálu 30 případů majora Zemana (1974-1978). Brabec byl do role příslušníka SNB obsazen i přesto, že se nikdy nestal členem KSČ.

Seriál, který falšoval dějiny a šířil komunistickou propagandu, herci sice přinesl slávu, ale jak sám říkal, zároveň mu zničil život. „Prvních deset dílů byly obyčejné detektivky, pak teprve následovaly ty další a já přestal být Vladimírem Brabcem. Režiséři mě neobsazovali a nechtěli vyndat z toho zemanovského šuplíku. Na začátku jsme netušili, do čeho jdeme – a pak z toho nešlo utéct,“ komentoval herec účinkování v seriálu ve své televizní 13. komnatě.

Setkání s hvězdou

Brabcovou doménou byl pochopitelně i rozhlas a dabing. Jeho hlasem k nám promlouvají například Jack Lemmon, Sean Connery, Leslie Nielsen, Max von Sydow, Anthony Hopkins, Donald Sutherland aj. K hercovu skvělému dabingu se váže i kuriózní zážitek. V 70. letech, když zrovna zkoušel v Národním divadle, za ním přišli, že na něj v klubu čeká italská filmová hvězda Marcello Mastroianni.

Brabec to považoval to za vtip, ale byla to pravda. Slavný Ital ho opravdu vyhledal, protože chtěl poznat svého českého dabéra. V té době se v socialistickém Československu světové filmové hvězdy moc nevyskytovaly, takže se jednalo o mimořádný zážitek. Pointa však nebyla v tom, že by Mastroianni přiletěl přímo za svým českým kolegou, ale v tom, že jeho rodná italská obec Fontana Liri měla tzv. družbu s jednou moravskou vesnicí.



Andělé si vzali volno



Vladimír Brabec se od roku 1949 věnoval parašutismu, v letech 1949-1953 vystudoval DAMU, do toho pomáhal na stavbách. V Národním divadle debutoval v roce 1959 ve Smrti obchodního cestujícího vedle Karla Högera (✝67) a Vladimíra Ráže (✝77). Říká se, že pro herce je nejlepší smrt na jevišti. To se Brabcovi málem stalo už ve 40 letech. Když hrál 10. května 1975 Cyrana z Bergeracu, postihl ho přímo na jevišti infarkt. Na den přesně, ale o pět let dříve, zase praštil ultralightem o zem.

Andělé strážní při něm stáli i o mnoho let později, když dostal infarkt na Václavském náměstí. Tehdy ho zachránili dva kolemjdoucí medici. „Mám kolem sebe spoustu andělů. Oni vědí, že jsem jejich kamarád, a vždycky mi pomohli,“ vzpomínal Brabec v Českém rozhlase. Před pěti lety – 1. září 2017 - si ale hercovi andělé vzali volno. ■