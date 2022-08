Komu se otevřely dveře do velkého světa? Nejprestižnější modelingová soutěž zná své vítěze

Tohle jsou nejkrásnější začínající modelové světa. Super.cz

Po patnácti letech se v Česku uskutečnilo světové finále Elite Model Look. Letošní klání nejprestižnější modelingové soutěže světa zná své hrdiny. Vítězkou světového finále se stala Majda John Peter z Jižního Súdánu a vítězem se stal Španěl Sergi Shan.

"Je to neuvěřitelné. Vše se děje z nějakého důvodu. Udělala jsem to pro svou maminku, pro svou rodinu. Moje matka totiž trpí. Otevřela se mi cesta nových možností,“ svěřila se se svými pocity bezprostředně po svém zvolení Majda, pro niž bylo náročné udržet v sobě lavinu emocí. Po vyslovení jejího jména se rozplakala a na chvíli se jí podlomila kolena. Vítězku letošního ročníku dojal také telefonát s její rodinou, který absolvovala těsně před interview.

Začínající hvězdy světového modelingu samozřejmě sledují své úspěšné kolegy. Ptali jsme se jich, kdo jsou jejich oblíbenci.

„Mám rád modelky, jako je Mika Schneider, Naima Moro, mladé lidi, kteří vstupují do tohoto světa. Samozřejmě obdivuji Gisele Bündchen, ta je moje oblíbená. Je tak krásná a úžasná. Každá její aktivita na sociálních sítích,“ řekl nám Sergi Shan, jehož snem je v budoucnu pracovat pro konkrétní módní domy. „Bylo by úžasné pracovat pro Versace. Tvůrčí tým je to klíčové. Pracovat pro Versace nebo Givenchy je mým snem.“

Sergi a Majda mají za sebou několik dnů plných emocí. Pobyt v Praze si díky skvělému českému týmu profesionálů užili. „Strávili jsme tady celý týden. Lidé v zákulisí nás podporovali, objímali. Není to něco, co zažíváte každý den. Bylo to moc příjemné,“ říká Sergi a Majda mu dává za pravdu.

Finálního klání se zúčastnilo top třicet finalistů vybraných z tisíců uchazečů více než sta různých národností. Top finalisté se připravovali v nádherném prostředí hotelu Andaz Prague. Slavnostní galavečer jim otevřel dveře do světa módního průmyslu.

O nových nadějích světového modelingu rozhodovala porota složená z odborníků z oblasti módy, partnerů projektu a zahraničních modelingových agentů. V porotě zasedli také odborníci z top managementu Elite: Chris Gay, Vick Mihaci a Jennifer May Cope. Světového finále se zúčastnil také CEO Elite World Paolo Barbieri či supermodelka Daniela Peštová. Ti vítěze ve Španělském sále Pražského hradu vyhlásili. ■