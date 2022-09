S Hankou Zagorovou trávil i víc času než doma: Jsou věci, které nemůžu nikdy říct, zavzpomínal s úsměvem Petr Kotvald

Petr Kotvald Super.cz

„My jsme spolu kdysi strávili hodně času. Bylo to pět a půl roku společného života. Strávili jsme spolu na cestách více času než doma. Byl jsem s Haničkou a Standou v té době více než se svou rodinou. Stálo to za to. Hanka byla velmi zábavný člověk, to ve mně zůstává a jsem šťastný, že jsem to měl šanci prožít,“ svěřil Super.cz Petr Kotvald. "Byl to strašnej rock and roll, i když jsme byli popíci, ale prostě to stálo za to. A je spousta věcí, který bohužel nebudu moct nikdy říct. S ní to byla strašná sranda," usmíval se při vzpomínce na společné zážitky.

Díky spolupráci se tak všichni členové tohoto tria stali přáteli, kteří do poslední chvíle života paní Zagorové byli v kontaktu. „Většinou to iniciovala Hanka. Naposledy jsme se všichni na veřejnosti sešli na koncertě k jejím sedmdesátinám a vlastně loni jsme přezpívali Můj čas. Letos jsme chystali další koncert, ale to už bohužel nezvládneme."

A čeho si Petr Kotvald na Hance Zagorové vážil nejvíce? „Bavilo mě, jak Hanka byla velmi vstřícná a vždy vyzdvihla to, co je pro toho daného zpěváka příznačné,“ doplnil během rozhovoru známý zpěvák. ■