Dva roky zpátky nemohl kvůli vzácné nemoci chodit, teď se chystá na maraton: Ashton Kutcher zhubnul už 6 kilo

Ashton Kutcher Profimedia.cz

Ashton Kutcher (44) trénuje na newyorský maraton, který ho čeká 6. listopadu, a hubne. V rozhovoru pro Entertainment Tonight také přiznal, že mu díky tréninku rostou svaly na nohách. A co na to jeho manželka, krásná herečka Mila Kunis (39)?

„Shodil jsem asi šest kilo. Moje žena mě plně podporuje,“ svěřil herec. „Motivací, proč žít zdravější život, jsou pro mě moje děti,“ dodal otec pětiletého Dimitriho a sedmileté Wyatt.

Má to ale ještě jeden důvod, proč se do maratonu pustil. Ashton by rád podpořil neziskovou organizaci Thorn, kterou v roce 2012 založil se svou exmanželkou Demi Moore (59).

Jde o společnost na vývoj technologie, která pomáhá chránit a bránit děti po celém světě proti sexuálnímu zneužívání. Téma sexuálního otroctví dětí v rozvojových zemích se bývalého hvězdného páru hluboce dotklo, a proto si dali za cíl udělat vše pro to, aby mu zabránili.

Organizace slaví 10 let od svého vzniku, a tak se Kutcher chopil příležitosti šířit povědomí o důležitém tématu, kterým se zabývá už dekádu.

Herec si trénováním na maraton naložil na bedra celkem dost vzhledem k tomu, že se před dvěma roky ani nepostavil. Schvátila ho vzácná nemoc vaskulitida, v podstatě onemocnění cév, které zapříčinilo, že nemohl chodit, neviděl a přišel i o sluch. Prý má štěstí, že je vůbec naživu.

Diagnózu zveřejnil teprve před pár týdny. Plně se zotavit mu prý trvalo rok. „Nevážíte si věcí, dokud o ně nepřijdete. Oceníte je, až když si uvědomíte, že už možná nikdy neuvidíte, neuslyšíte, nebudete chodit,“ popsal v jedné z epizod pořadu National Geographic Running Wild with Bear Grylls. ■