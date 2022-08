Hanku vidí na každém kroku. Lucie Borhyová prožívá po odchodu Hany Zagorové (✝75) obrovskou bolest

Lucie Borhyová

Když Margita po skončení mše naposledy zamával své lásce Haničce, těžko zadržoval slzy. A právě Borhyová byla první, která ho utěšovala. I pro ni samotnou je skon Hany Zagorové nesmírně bolestný. Ještě nedávno se těšila, jak se s ní i Štefanem potká v jejich oblíbeném Španělsku, kam plánovali jet. To už jim bohužel nevyšlo.

„Těšili jsme se, že se letos uvidíme v Malaze, a protože jsem se teď vrátila ze Španělska, tak jsem i Hanku viděla na každém kroku,“ neubránila se vzpomínkám na společně strávené chvilky oblíbená moderátorka.

„Pro mě je to velmi bolestivé a je obtížné o tom mluvit. Hanka byla úžasný člověk, neznám člověka, který by ji neměl rád. Trvá dlouho, než člověk překoná takovou bolest, která vždycky zůstane v srdci, a to i za několik let,“ řekla Borhyová ještě před začátkem zádušní mše v kostele svatého Tomáše na Malé Straně.

Největší bolest ale prožívá Štefan Margita, který s milovanou Haničkou strávil třicet let. Borhyová se mu snaží pomáhat, jak jen může. „Samozřejmě se snažím být Štefanovi oporou, jsme spolu v kontaktu pořád, budeme mu pomáhat, aby tu situaci zvládl,“ uzavřela. ■