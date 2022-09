Jiří Krampol si v 84 letech střihl postelovou scénu. Jak to dopadlo?

Krampol si natáčení užíval s kolegyní mladší o více jak 30 let. Foto: Elen Yermachenko

Herec Jiří Krampol (84) rozhodně nepatří do starého železa. Ačkoli letos oslavil 84. narozeniny, v připravované komedii Láska na zakázku se ukazuje ve skvělé formě a svou vitalitu dokazuje nejen před filmovými kamerami, ale i na společenských akcích.

Ve své nejnovější filmové roli je ve své kůži, a to doslova! Herec totiž hraje sám sebe, tedy celebritu, kterou se snaží získat jako tvář reklamní kampaně. "Šlo o poměrně náročnou komediální roli, při níž jsem Jirku nechala většinu scén odehrát jen ve spodním prádle, musel několikrát skákat do skříně a užívat doplněk stravy na podporu erekce," prozradila režisérka Eva Toulová.



Že má herec energie na rozdávání potvrzuje i tvůrkyně filmu. "Jirka mě překvapil svojí energií a skvělými postřehy a nápady. Chtěla bych mít v jeho věku tolik elánu. Natáčeli jsme celý den a on hrál takřka ve všech obrazech," žasla a prozradila i detaily z pomyslného vrcholu natáčení, kdy se točila postelová scéna!

Krampolova „postelová“ kolegyně je o víc jak třicet let mladší, a tak natáčení provázel humor a dobrá nálada. "Tohle je snad první postelová scéna, kterou jsme, díky Jirkově humoru, prosmáli s celým štábem od začátku až do konce," vzpomíná Toulová. Na konečný výsledek si ještě budete muset chvíli počkat, nicméně ve filmu se objeví i další známé tváře jako Václav Vydra, Jaromír Nosek nebo Uršula Kluková. ■