Matouš Ruml alias Lexa z Comebacku si zahrál se svým dospívajícím synem. Roste z něj jeho kopie

Matouš Ruml a Nathanael Ruml hrát otce a syna ani nemuseli. FTV Prima

Třináctiletý Nathanael pochází z herecké rodiny, kromě tatínka Matouše je herečkou i jeho maminka. Má tedy po kom mít umělecké geny. Matouš Ruml byl za nabídku rád, ale prý vůbec není jisté, že bude jeho syn pokračovat v tátových šlépějích.

„Rád jsem na to kývl. Ta představa mě nadchla a myslím, že i Nathana. Moc mě to bavilo,“ přiznal po natáčení Matouš alias novopečený pivovarník Štěpán. Tatínek přiznává, že syna rozhodně do ničeho nenutil a bylo čistě na jeho rozhodnutí, zda nabídku na seriál přijme.

„Když se seriál natočil a všichni mu gratulovali, děkovali a taky se ptali, zda ho to bavilo a bude tu hereckou práci dělat dál, tak říkal, že asi ne. A důvod? Že by se rád vyspal, nebavilo ho to ranní vstávání,“ vzpomíná na natáčení pyšný tatínek.

Matouš Ruml byl natolik profesionální, že synovi do jeho práce nezasahoval. „Na place jsem se jako táta nechoval, nechával jsem ho být. Byl jsem jako jeho kolega. Měl jsem pocit, že to pro tu práci je daleko lepší. Hlavní pozici i roli radit tady měl režisér, nespoléhalo se na to, že mu to jako táta vysvětlím. To jsem nechával na těch druhých. Jediné, k čemu jsem se vyjádřil, bylo, aby nepodcenil přípravu, ale na place to byl čistě profesionální vztah,“ prozradil.

Prý to bylo to nejvíc, co pro syna mohl udělat, aby mu pomohl. „Bylo krásné sledovat ten progres. Cíleně jsem mu něco neříkal, co jsem jako starší kolega viděl. Chtěl jsem, aby si na to přišel sám nebo aby mu to řekl někdo jiný, a pro něj to bylo to nejlepší. Doma jsme se jednou bavili jen o tom, že mu vypadávalo jedno slovíčko, protože podcenil přípravu, a to zdržovalo natáčení, ale do toho jsem na place nezasahoval,“ dodal Ruml s tím, že texty se mladý herec učil doma sám a jen občas požádal o pomoc maminku, popřípadě tatínka. ■