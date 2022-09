Pohled pro otrlé: Kyprá televizní hvězda fotila přítele a sundala si u toho vršek plavek

Gemma se nikdy nebála dát své křivky na odiv, ale že bude na dovolené až takhle odvážná, to asi nikdo nečekal... Profimedia.cz

Jednačtyřicetiletou Gemmu převážně britští televizní diváci znají z reality show The Only Way Is Essex, Celebrity Big Brtoher, Celebs Go Dating, Dancing on Ice či I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!, ale i z vlastního pořadu Gemma Collins: Diva či z jejích podcastů.

Přestože na obrazovkách a v médiích válela, v osobním životě se jí příliš nedařilo. Před deseti lety například randila se svým televizním kolegou Charliem Kingem, ale Collins během jejich vztahu nabyla dojmu, že je Charlie homosexuál, jeho coming out přišel o dva roky později. S Ramim Hawashem se dala dohromady krátce po rozchodu s Charliem, dokonce se i zasnoubili, ale po pár týdnech tento životní krok odvolali.

Collins to dala dohromady s dalším televizním kolegou Jamesem Argentem, ten ale trpěl závislostí na kokainu, což stálo za rozpadem jejich vztahu a Gemminými psychickými potížemi se sebevražednými sklony. Loni v létě to všem opět dala dohromady s Ramim a v dubnu došlo k zásnubám, momentálně páreček plánuje miminko… ■