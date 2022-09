Byla nešťastná v manželství a řešila to jídlem: Skotka (36) zhubla víc než polovinu své váhy a takhle teď vypadá

Keighley Muldoon Foto: Super.cz/Profimedia

Keighley Muldoon (36) ze skotského Glasgow přezdívali krutí trollové Pizza Lady. Cpala se totiž fast foodem a nezdravým jídlem, kterým řešila osobní problémy. To už je ale minulostí. Za rok se prodavačce podařilo zhubnout přes polovinu její váhy.

Keighley vážila dokonce 114 kilo a nosila velikost XL. Nyní je na úctyhodných 50 kilech a nosí oblečení velikosti S. A podařilo se jí to díky změně životního stylu.

Brunetka začala dramaticky přibírat v roce 2016. Byla nešťastná v manželství, a tak se tajně přejídala a doufala, že si nikdo jejích stravovacích návyků nevšimne. To ji ale samozřejmě dohnalo. V roce 2019 byla nejtěžší v životě a její vzhled ji dost trápil.

Když si prohlédla své snímky z roku 2015, zhrozila se a začala se sebou něco dělat. „Upřímně jsem nenáviděla, co se ze mě stalo,“ svěřila britským médiím.

„Ani když jsem čekala dnes již 17 let starého syna Dylana, nevážila jsem tolik. Připadala jsem si odporná. Nenáviděla jsem své břicho, strie a připadala jsem si ztracená,“ přiznala.

Její typická denní strava v tom období vypadala tak, že si ke snídani ve fast foodu dala dva muffiny, hash brown, bagel, palačinky, horkou čokoládu, k obědu spořádala čtyři koláče a k večeři si dopřála nějaké jídlo s sebou. Obvykle velký kebab nebo pizzu s hranolky.

Když její figuru začali komentovat cizí lidé, ještě víc to podlomilo její sebevědomí. „Říkali mi třeba, že se budova otřásá, když jdu. Dost mě to zraňovalo. Snažila jsem se si to nebrat, ale někdy jsem i plakala,“ popsala.

Koncem roku 2020 se konečně rozhodla pro razantní změnu. Jako novoroční předsevzetí si dala, že zhubne. A plánu se drží dodnes.

Chodí na brzké a dlouhé procházky se zátěžovou vestou. Začala s 5 kily, dnes je na 20. Nechala si také vytvořit dietní plán na míru, který jí, jak tvrdí, změnil život.

„Moje zdraví, fyzické i psychické, se rapidně zlepšilo. Mám mnohem víc energie a své sebevědomí zpátky. Zase se sama sobě líbím, když se dívám do zrcadla. Všichni mě podporují a drží mi palce. Říkají mi, že vypadám senzačně.

Její manželství se rozpadlo v roce 2019, ale poté, co Keighley získala zpátky svou sebedůvěru, začala letos v létě zase randit. Zatím prý neměla štěstí, ale muži jí věnují dost pozornosti, a tak neztrácí naději. ■