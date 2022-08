Kytaristce spadly šaty v přímém přenosu, ale takhle válela dál i polonahá! Kdo je Italka, která způsobila poprask na MTV?

Tady už se karambolu Victorie De Angelis asi nedalo vyhnout... Profimedia.cz

Dvaadvacetiletá baskytaristka italské rockové kapely Måneskin Victoria De Angelis se postarala o největší poprask přímých televizních přenosů posledních let. Na nedělním udílení MTV Video Music Awards ji totiž během vystoupení s kapelou zradil kostým a ona musela většinu písně odehrát s holým hrudníkem.

Ačkoli incident ustála na jedničku a jako správná profesionálka na pódiu odvedla svou práci, televize jejich vystoupení kvůli tomuto incidentu z velké části cenzurovala a sklidila za to slušnou dávku kritiky. Zvlášť s ohledem na to, že nikomu nevadil holý zadek frontmana kapely Damiana Davida, jak už jsme informovali včera.

Ale kdo je vlastně mladinká Italka, která se postarala o největší humbuk na cenách MTV od doby Miley Cyrus a jejího explicitního vystoupení s Robinem Thickem z roku 2013?

Valeria je sice rockerkou tělem i duší, která na kytaru hraje už od osmi let, ale během dospívání to neměla vůbec snadné. Od čtrnácti let trpí panickými atakami, kvůli nimž vynechala i ročník ve škole a v patnácti přišla o maminku, která zemřela na rakovinu.

Zároveň je ale i zakladatelkou dnes tolik populární kapely, která loni zvítězila i v mezinárodním hudebním klání Eurovize. Společně s jejím spolužákem Thomasem Raggim, který stejně jako ona hraje na kytaru, založili kapelu a později se na střední v Římě seznámili se zpěvákem Damianem Davidem. Bubeníka Ethana Torchia si vybrali po výzvě na facebooku, když hledali posledního do party.

Než se dostali na výsluní, prošli si třeba i klasickým hraním na ulici, ale v roce 2017 skončili druzí v italské verzi X Factoru, což odstartovalo jejich hvězdnou kariéru. Následující rok vydali album Il ballo della vita a vyrazili na turné. A letos se prý postarali o nejlepší vystoupení na cenách MTV, a to i přesto, že bylo z velké části odvysíláno z takové dálky, že nebylo vidět téměř nic... ■