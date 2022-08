Před 2 roky přišla o miminko, teď se má zase na co těšit: Modelka Chrissy Teigen předvedla rostoucí pupík v bikinách

Chrissy Teigen a John Legend se rekreují v Itálii. Profimedia.cz

Doprovází je také děti Luna (6) a Miles (4), společně si užili relax u bazénu. V Itálii to má rodina moc ráda, Chrissy s Johnem se tu v roce 2013 i brali.

John dokončil evropské turné, na kterém ho rodina doprovázela, a aktuálně promuje album Legend, jež vychází 6. září. V říjnu ho pak čeká série koncertů v Las Vegas, a tak si pauzu určitě zasloužil.

Rodina si v posledních letech vytrpěla své. Je to skoro dva roky, co se modelce podařilo poprvé samovolně otěhotnět, obě předchozí děti manželé počali za pomoci asistované reprodukce. O syna, kterého stihli pojmenovat Jack, však v polovině těhotenství přišla.

Bolestivou a dramatickou ztrátu zdokumentovala Chrissy přímo z nemocničního lůžka, za což sklidila sympatie, ale i tvrdou kritiku. Se ztrátou se vyrovnávala těžce, ale nakonec se znovu odhodlala k umělému oplodnění. A podařilo se, i když s oznámením radostné novinky tentokrát hvězdný pár pochopitelně vyčkával.

„Při každé schůzce jsem si říkala: OK, jestli to bude dnes zdravé, oznámím to. Ale pak jsem vydechla úlevou, když jsem slyšela tlukot srdce, a rozhodla se, že jsem stále příliš nervózní. Nemyslím si, že někdy odejdu z vyšetření s větším nadšením než s nervy, ale zatím je všechno perfektní a krásné. Cítím se plná nadějí a úžasně. Bylo velmi těžké udržet to tak dlouho," svěřila se fanouškům v postu, kterým oznamovala těhotenství. ■