Meghan Markle to za svůj poslední rozhovor schytává: V Austrálii ji moderátor nazval „imbecilkou“, v Anglii ještě hůř

Meghan a její nedávno zahájený podcast Archetypes Profimedia.cz

Britská média momentálně opět žijí tím, co prohlásila vévodkyně ze Sussexu. Řeší její rozhovor pro speciální vydání New York Magazínu nazvaného The Cut, v němž mimo jiné prohlásila, že jí Harry po odchodu z Británie do Ameriky řekl, že tímto krokem ztratil svého otce Charlese. Trvala však na tom, že byli po odchodu ze Spojeného království oba šťastní.

Markle dále tvrdila, že britští novináři nazvali jejího syna Archieho ‚slovem na N‘ (nahrazuje hanlivý výraz pro černošského občana) a vysvětlovala tím, proč nenávidí královský protokol, který od ní vyžaduje, aby sdílela rodinné fotografie s britským tiskem. Ten tak obvinila z rasismu, když uvedla: „Proč bych dávala fotku svého dítěte lidem, kteří oslovují mé děti slovem na N, dřív, než ji budu moci sdílet s lidmi, kteří mé děti milují?“

To rozčílilo i australského rozhlasového moderátora Kyla Sandilandse (51), jenž se pozastavoval i nad tím, jak se Meghan mohla dozvědět, že takové nadávky údajně používají lidé v redakcích na adresu jejích dětí, když neuvedla jména, ani jinak neidentifikovala svůj zdroj. A Meghan se následně zřejmě i v návalu emocí nezdráhal nazvat ‚imbecilkou‘.

Podobně nevybíravě se o Meghan vyjádřila i moderátorka britského televizního pořadu Sunrise Natalie Barr, která pro změnu v reakci na Meghanino přirovnání sebe samé k Nelsonu Mandelovi, o Harryho manželce prohlásila, že je totální ‚tosser‘, tedy volně přeloženo něco jako blbec nebo pitomec.

Meghan tak podle britských médií opět zahájila novou salvu útoků na královskou rodinu, Británii a tisk. Meghan mimo jiné řekla, že se skutečně aktivně snažila odpustit svým královským příbuzným i své vlastní rodině a že v Británii čelila problémům kvůli tomu, že byla Američankou, ale ne nutně černošskou Američankou. ■