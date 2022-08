Oblíbené moderátorce diagnostikovali rakovinu prsu, které podlehla její maminka: Věděla jsem, že to jednoho dne přijde

Sarah Beeny Profimedia.cz

Padesátiletá televizní osobnost a developerka v rozhovoru pro The Telegraph uvedla, že tato slova jednoho dne čekala. Její maminka Ann zákeřné nemoci podlehla v 39 letech, když Sarah bylo pouhých deset.

Moderátorka prý po oznámení diagnózy v ordinaci sestřičce řekla: „Čekala jsem na tato slova čtyřicet let. Věděla jsem, že to jednoho dne uslyším.“

Díky včasné diagnóze jsou ovšem vyhlídky na vyléčení u Sarah 80 procent. Její mamince se bohužel rakovina rozšířila až do mozku a už jí nebylo pomoci.

Beeny je maminkou čtyř synů - Billyho (18), Charlieho (16), Raffertyho (14) a Laurieho (12) a jejich tatínka Grahama Swifta poznala už ve svých osmnácti letech. Její bratr si přitom vzal za manželku Grahamovu sestru Caroline.

Moderátorka se proslavila v Británii populárním pořadem Help! My House Is Falling Down, v němž cestovala po Británii a hledala domy, které potřebují akutní rekonstrukci, ale i pořadem Sarah Beeny's New Life In The Country, který dokumentoval její nový život po přestěhování z Londýna na venkov i s celou její rodinou. ■