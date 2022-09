Hrdličky v plavkách: Všemi oblíbeného herce, který neskutečně zhubnul, pobláznila tato sympatická surfařka

Jonah se od své partnerky Sarah Brady téměř nehnul na krok... Profimedia.cz

Populární americký herec s mimořádným komediálním talentem Jonah Hill (38) se minulý týden svěřil se svými psychickými problémy. Prozradil, že se rozhodl stáhnout do ústraní, aby chránil své duševní zdraví. Dlouhých dvacet let totiž bojoval se záchvaty úzkosti, které prý zhoršily jeho vystupování na veřejnosti. A nyní se zdá, že rozhodnutí to bylo více než správné, jelikož se očividně zaměřil na svou lásku Sarah Brady…