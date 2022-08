Kolik si vydělá Kim Kardashian jedním příspěvkem na Instagramu? O tomhle se českým influencerům ani nesní

Kim Kardashian Profimedia.cz

Kim vydělává balíky peněz nejen díky rodinné reality show Kardashinovi nebo podnikání, které zahrnuje vše od kosmetiky přes parfémy po spodní prádlo a plavky a udělalo z ní také dolarovou miliardářku, ale také právě díky sociálním sítím.

Jeden post na Instagramu ji podle letošního průzkumu Influencer Marketing Hub vynese něco mezi 619 tisíci a milionem amerických dolarů (tedy mezi cca 15 až necelými 25 miliony korun).

A to už je slušná suma za jeden příspěvek. Už před dvěma roky si Kim pochvalovala, jak jsou její výdělky ze sociálních sítích lukrativní. Dokonce jí už tehdy vydělávaly víc něž reality show Držte krok s Kardashianovými, tehdy ještě uváděná na stanici E!.

Ačkoliv slavný klan proslavil hlavně dnes již zesnulý otec Robert Kardashian, někdejší právní zástupce OJ Simpsona, bylo to nechvalně proslulé domácí erotické video s rapperem Rayem J, které katapultovalo Kim mezi nejslavnější lidi v USA.

Osm měsíců poté, co začalo kolovat internetem, rodina kapitulovala na snahu zamést skandál pod koberec a uvedla rodinnou reality show, která se dočkala 20 sérií. Od letošního roku uvádí nový formát s názvem Kardashianovi Hulu a u nás Disney+.

Televize sestrám z klanu Kardashian-Jenner ale dávno nevydělává nejvíc. Jak už to bývá, je to reklama, za kterou se platí šestimístné sumy. A to Kim moc dobře ví. ■