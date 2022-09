Darovat vajíčka jiné ženě znamená přinést šanci na dítě tam, kde jinak neexistuje. Obvykle jde o případy, kdy z různých důvodů nelze využít vlastní vajíčko.

Před rozhodnutím zda se stát dárkyní, je třeba vědět, co všechno toto dárcovství obnáší a znát jeho přínosy i případná rizika. Jedině na základě správných informací a uváženého rozhodnutí může mít žena z daru opravdovou a trvalou radost.

Od rozhodnutí po darování

Prvním krokem, pokud se žena rozhodne darovat vajíčko, je vstupní konzultace, včetně gynekologického vyšetření. „Ženy-dárkyně by měly splňovat věk do 35 let, tedy 34 let plus 364 dnů, měly by mít dosažené požadované vzdělání a být celkově zdravé. Naopak nevadí, pokud již mají děti nebo užívají hormonální antikoncepci,“ vysvětluje MUDr. Petr Uher Ph.D. z kliniky Ferticare, která se problematikou dárcovství vajíček dlouhodobě zabývá. Do programu se nedostávají ženy se závažnými infekčními onemocněními, genetickými či psychiatrickými diagnózami.

FOTO: istockphoto

Po úspěšné úvodní konzultaci a vyšetřeních žena podstoupí desetidenní stimulaci vaječníků. Vlastní odběr vajíček se provádí ambulantně v krátké celkové anestezii. Vajíčka se odebírají jemným napíchnutím vaječníku skrze poševní stěnu, dárkyni tedy nezůstává žádná jizva. Protože se jedná o drobný zákrok, může dárkyně po odeznění anestezie, tedy přibližně po dvou hodinách, odejít s doprovodem domů.

Rozhodnutí darovat vajíčka je svobodnou volbou každé ženy. Pokud se rozhodne, může pomoci tam, kde už se ztratila naděje.

FOTO: istockphoto

Benefitem, který dárkyně vajíček získává, je nejen dobrý pocit z pomoci jiné ženě, ale také zdarma provedené celkové vyšetření zdravotního stavu, včetně genetického rozboru. Samozřejmostí je také finanční kompenzace nákladů, která se v ČR pohybuje ve výši 30 tisíc korun.

Jako každý lékařský zákrok, i darování vajíček může přinést některá rizika. Jedná se však o ojedinělé a snadno řešitelné komplikace. Jedním z nich je i tzv. hyperstimulační syndrom. „Je to vzácná situace, kdy hormony podané při stimulaci vaječníků působí na tělo ženy ještě v době po odběru vajíček. Žena cítí tlak v podbřišku a je celkově zesláblá. Problém lze rychle a bez následků na další plodnost vyřešit,“ doplňuje MUDr. Uher.

Darování vajíček: Jak to probíhá na klinice Ferticare Clinics

Ferticare

Veškerá rizika lze minimalizovat tím, že žena zvolí prověřenou kliniku, na které pracují zkušení odborníci. Ti jsou na případné problémy odborně připraveni a správně technicky vybaveni.

Rozhodnutí darovat vajíčka je svobodnou volbou každé ženy. Pokud se k tomu rozhodne, může pomoci tam, kde už se ztratila naděje. Více informací na darkynenadeje.cz. ■