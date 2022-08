Romantická seriálová svatba? Kráska se v seriálu ZOO vdávala. Čekala ji ale studená sprcha

Michaela Petřeková a Robert Urban FTV Prima

„V den natáčení se mě lidé ptali, zda by tak nějak mohla vypadat i moje svatba. Neuměla jsem na to odpovědět, protože ji v brzké době neplánuji. Nikdy jsem nad tím neuvažovala. Přiznám se, že jak jsem šla k tomu oltáři, začala jsem být lehce nervózní. Nějak to na mě dolehlo,“ popisuje svůj seriálový zážitek Michaela Petřeková, která šaty dostala bez zkoušení a jen jedny.

„Sama bych si asi vybrala jednodušší šaty, ale pro Markétu se hodily. Stejně jí štěstí nepřinesly,“ usmívá se teď už herečka. „Předtím mi ale do smíchu vůbec nebylo. Ze začátku to bylo fajn, jakmile ale padla klapka, bylo to dost navážno. S Robertem jsme to pojali důležitě, žádná legrace. Nakonec mi bylo smutno, tekly mi slzy a Markéty mi bylo líto. Z toho dne jsem si na památku nic neodnesla. Pro Markétu to nebyl moc milý den. Svatební kytice zůstala na place.“

Podobně na tom byl i ženich Robert Urban. „Když jsem se doma učil text na ten den, tak jsem si asi neuvědomoval vážnost té situace. V okamžiku, kdy jsme točili obraz, kdy Míša, tedy Markéta, přichází k oltáři, tak najednou i mně začalo docházet daleko víc, že je to ten moment – buď, anebo. Petr se rozhodne, že s Markétou nemůže jít společným životem, a není to sranda,“ přiznal po natáčení Urban, který ale svou nevěstu obdivuje.

„Míše to moc slušelo, všechno bylo krásný, autentický, a tak jsem se snažil tomu dát všechno, co herecky můžu,“ prozradil ženich. ■