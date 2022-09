Tomu se říká originální svatební cesta: Většina nevěst si ale nejspíš líbánky představuje jinak než zpěvačka Debbi

Debbi Super.cz

Zpěvačku opalování a válení na pláži zkrátka moc nebere. „My jsme si to strašně užili, nepotřebujeme někam na Bahamy. Já nepotřebuji žádnou pláž.“



Může se tedy zdát, že zpěvačka velká romantička není, ale její nová píseň s názvem „V dobrým i zlým“ mluví o opaku. Je to navíc po dlouhých letech singl, který vydala v češtině.

„Romantická píseň, to se hodilo do toho tématu. Je to vyznání lásky nejen mému manželovi, ale i poděkování mým nejbližším. Napsali jsme to s Ondřejem Turtákem a Janem Vávrou. Ten text je napsán mně na kůži. Za mě je to totální úspěch, že se to povedlo," raduje se zpěvačka.

A pokud jste si přáli, aby Debbi zpívala více v češtině, potěšíme vás. „Chtěli bychom vydat krátké EP, kde bude 4 nebo 5 českých písniček. Uvidíme, jak se lidem budou líbit další české songy," dodala během rozhovoru Debbi. ■