Zpěvačka Debbi promluvila o zásnubách i svatbě: Tento nádherný prsten říká, že je z ní vdaná paní

Debbi Super.cz

Zpěvačka Debbi (29) už je vdanou paní. V půlce srpna se provdala za svého partnera Tomáše Pchálka. „ Čekala jsem, jestli nastane nějaká pocitová změna. Jsem šťastná, ale že by nastaly nějaké diametrální změny, že budu mít o tři centimetry delší prsty, tak to ne ,“ smála se Debbi.

Zpěvačka zavzpomínala i na žádost o ruku, dodnes je ráda, že Tomáš nevymyslel scénář jako z hollywoodského filmu. „Bylo to krásný, romantický a naštěstí jen ve dvou. Jsem ráda, že mého může nenapadla taková ta šílená věc, že by mě požádal v nějaké restauraci před lidmi. To nevím, co bych dělala, asi bych ho hnala. Za mě to takhle bylo dokonalý,“ dodala s humorem.

V médiích se také strhla diskuse o tom, že zpěvačka svou svatbu přísně tajila. Není to prý pravda. „To nebyl záměr, že bych to chtěla tajit, jen jsme to nikomu neřekli. Ten, kdo byl pozvaný, to věděl. Nikoho z pozvaných jsme ani nenabádali, aby to nikde neříkali, takže to nebylo nijak pečlivě utajované,” vysvětlila Debbi.

Zpěvačka má aktuálně opět plné ruce práce. Po romantickém singlu s názvem V dobrým i zlým plánuje brzy vydat EP, kde posluchači naleznou další písničky v českém jazyce, což je pro Debbi umělecká novinka. Doposud zpívala v angličtině. ■