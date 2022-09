Zrzka nebo brunetka? Dcery Willise a Moore skotačily v bazénu. Která se vám v bikinách líbí víc?

Rumer a Tallulah Willis Profimedia.cz

Nejstarší Rumer, která se jako jediná po rodičích věnuje herectví, oblékla bílé romantické bikiny se zavazováním na bocích i na horním díle. To divoká a věčně blbnoucí Tallulah si vystačila s ještě úspornějším modelem. Svým vrškem od bikin navíc dala najevo, čí je fanynkou. Je to basketbalový tým New York Knicks.

Právě nejstarší a nejmladší ze sester jsou si podle všeho velmi blízké a tráví spolu hodně volného času. Prostřední Scout se momentálně hojně věnuje hudbě, v níž ji podporuje i maminka, která počiny své dcery s pyšnými komentáři ráda sdílí na sociálních sítích.

Scout nedávno oslavila jednatřicetiny a před dvěma měsíci vydala album pojmenované jednoduše po ní Scout LaRue Willis, singl Woman At Best ještě o měsíc dřív.

Přestože se to na internetu pod videoklipem k této písni hemží pochvalnými komentáři, zatím si příliš posluchačů nezískalo. Věřme, že to Scout neodradí, bude se hudbě věnovat dál a její neotřelý hlas ještě uslyšíme… ■