Nejtajemnější hvězda Novy nemá ani sociální sítě: Po dlouhé době se podělila o soukromí a ukázala děti

Renáta Czadernová se pochlubila dcerami. Foto: se souhlasem R. Czadernové

Holčičky krásně nastrojila, protože měly 1. září svůj velký den. Po prázdninách šly poprvé do školky. „Holky se do školky moc těší. Adélka si letos dá své naposledy, protože příští rok jí už začne škola. Karolínka naopak své poprvé. Obě se nemohou dočkat o to víc, protože polovinu prázdnin bojovaly s neštovicemi, a tak byly místo prázdninových radovánek doma. Teď jsou natěšené na zábavu, kamarády i paní učitelky,“ svěřila se Renáta.

A jakou školku holkám vybrala? „Chtěli jsme obě děti umístit do naší místní spádové, ale to se nám nepodařilo. Ta starší se dostala, ale mladší pro nedostatek míst už ne. Nakonec se nám pro mladší Karolínku podařilo najít fajn, dostupnou školku na Praze 5. Od nás z Drahelčic to docházková vzdálenost není, ale je to pro nás dobrý směr na cestě do práce, tak věřím, že to budeme zvládat dobře,“ dodala Renáta. ■