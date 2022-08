Internetem se šíří záběry rozdováděného Nedvěda, který osahává polonahou dívku: Máme reakci Dary Rolins

Dara Rolins a Pavel Nedvěd Foto: Instagram D. Rolins

Klip zveřejněný na Instagramu vyvolává otázku, jak se bude dál vyvíjet vztah legendárního fotbalisty a jeho lásky Dary Rolins (49). Obrátili jsme se tedy přímo na popovou divu a získali od ní exkluzivní vyjádření.

Podle ní jde o dva roky starou záležitost. „Každý máme minulost. A ta Pavlova je v rámci jeho soukromí až nudně ukázková. No co, tak má jako správná hvězda taky nějakej průser,“ řekla Super.cz Dara.

Umělkyně, která se ve světě šoubyznysu pohybuje čtyřicet let, bere tuto záležitost s nadhledem.

„Je to minulost a byla bych blázen, kdybych to řešila víc, než je třeba. Všichni známe podobné mejdany, spíš je smutný, když z toho těží takzvaní kámoši, kteří si v takových případech užívají na cizí účet a pak to ještě takhle zneužijí,“ naznačila zpěvačka skutečnost, že video pustil do světa člověk blízký jejímu partnerovi, jehož totožnost znají. „Ale to už patří k tomu, že holt máme to razítko na čele.“

Fanoušci páru si tedy podle všeho mohou oddychnout, že jejich lovestory nekončí. „Na naší dobré náladě to nic nemění. Miluji ho ještě víc.“ ■