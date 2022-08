Zpěvačka Lizzo se konečně jednou předvedla zahalená: I tak to ale stálo za to!

Lizzo Profimedia.cz

Zpěvačka vypadala jako v peřinách a s hromadou látky jí museli pomáhat asistenti. Působivou, leč nepraktickou róbu ovšem samozřejmě vynesla jen na červený koberec.

Na pódiu vystupovala už v růžovém modelu s průstřihy a cenu v kategorii Best Video For Good přebírala v obdobném, jen černém.

Během děkovné řeči popová diva zabrousila trochu do politiky, když si postěžovala, že "nás americké zákony utlačují“, za což sklidila na Twitteru okamžitou kritiku.

Ne že by s utlačováním v USA lidé nesouhlasili, spíš se jim nelíbilo tvrzení, že by zpěvačka, která má na kontě miliony, byla utlačovaná.

„Jmění Lizzo se odhaduje na 12 milionů amerických dolarů a je mediálním zlatíčkem, které je neustále opěvováno za to, že vede děti k nezdravému životnímu stylu. Lizzo není utlačovaná, ve skutečnosti aktivně způsobuje škody,“ shrnul post jednoho takového uživatele za všechny.

„Tak utlačovaná, že je multimilionářkou a slavná. Zkus vycestovat do jiných zemí a poznáš, co je útlak. Tohle hollywoodské řečnění je nejhorší,“ přidávali se další s tím, že by zpěvačka raději měla otvírat ústa jenom při zpěvu, který jí ostatně jde nejlépe. ■