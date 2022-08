Nejen šampíčko, ale také pivo: Petra Janů svěřila, jakou pěveckou radu jí v začátcích dala Hana Zagorová

Petra Janů vzpomínala na Hanu Zagorovou. Super.cz

Byly téměř vrstevnice, takže se znaly od mládí. Petra Janů (69) svoji o pár let starší kolegyni Hanu Zagorovou (✝75) potkala poprvé v divadle Semafor. "Když jsem se tu zprávu dozvěděla, strašně mě to zasáhlo, protože se zdálo, že už se trošku dává dohromady," řekla Super.cz.

"Potkaly jsme se v divadle Semafor, protože ona tam původně v originále zpívala Bludičku. Ale pak už začala být slavná a jezdila koncerty, tak jsem to po ní vyfasovala já, protože jsem slavná nebyla a nikdo mě neznal. Tu roli jsem si zamilovala a zpívala jsem ji pětsetkrát a údajně dobře," vzpomínala Petra.

Hana Zagorová jí dala i jednu profesionální radu, které se drží dodnes. "Naučila mě, a to pivaři omdlí, že nejlepší před zpíváním je spláchnout si hlasivky pivem s vodou. Zní to strašně a strašné to je. Ale fakt to pomáhá," prozradila zpěvačka. "Vzpomínám na ni jako na laskavého, bezvadného člověka. Vždycky měla šampíčko, usmívala se a byla vtipná," dodala. ■