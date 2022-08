Jeden kostým vyprsenější než druhý: Nicki Minaj dala na odiv nejen bujné poprsí, ale také svou flexibilitu

Nicki Minaj Foto: Super.cz/Profimedia

Proslula spíš svým obřím pozadím než prsy. Ostatně Nicki Minaj (39) na něm prakticky i založila kariéru. Teď už to ale není její zadek, co poutá největší pozornost. Na populární rapperce dnes nepřehlédnete především poprsí.

Těžko říct, jestli za ním stojí zásahy plastického chirurga, které ovšem nikdy nepřiznala, nebo těhotenství. Nicki je maminkou téměř dvouletého synka, kterému říká Papa Bear.

Své křivky se Nicki nikdy nebála předvést, a tentokrát to udělala v 50 odstínech růžové na udílení hudebních cen MTV Video Music Awards, které zčásti moderovala a kde vystřídala hned několik kostýmů.

V minisukni se třpytivým topem, růžovou parukou a mašlí ve vlasech odzpívala své největší hity a převzala si také Cenu Michaela Jacksona Video Vanguard Award za celoživotní dílo. Během vystoupení předvedla svou flexibilitu a rozkrok jak jinak než v růžových kalhotkách.

Kromě toho ji diváci mohli vidět v saténovém, neméně růžovém modelu s hlubokým výstřihem a vysokým rozparkem. Ona a kolega LL Cool J pak předávali cenu, na to Nicki zvolila o něco umírněnější model, úzké šaty, které lichotily jejím křivkám, nicméně i v těch poutala na svůj pověstný zadeček.

Nicki vystoupila na udílení cen MTV poprvé po 4 letech a stálo to za to. Před několika dny také vydala album se svými největšími hity s názvem Queen Radio: Volume 1. Na to, že před pár lety ohlásila odchod do hudebního důchodu, si tedy nevede vůbec špatně. ■