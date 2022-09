Trávníček se po policejním vyšetřování stáhl do ústraní: Manželka Monika poprvé promluvila

Monika Trávníčková Super.cz

Je to teprve pár dní, kdy policie odložila půlroční vyšetřování herce Pavla Trávníčka, který měl obtěžovat ženy . „Kriminalisté případ odložili, protože se nejednalo o podezření z trestného činu,“ řekl v pátek Novinkám mluvčí Jan Daněk. O kauze poprvé promluvila i hercova manželka Monika.

"Tohle období bylo hodně náročné. Naši rodinu to zasáhlo a jsem ráda, že všechno proběhlo, jak mělo. Máme skvělého právníka a myslím, že mi ani nepřísluší se k tomu vyjadřovat. Teď se bude řešit jenom otázka odškodnění," řekla Super.cz Monika, která minulý týden s manželem oslavila 7 let od svatby a sedmnáct let společného života.

Pavel Trávníček (71) se zcela stáhl z veřejného života, přestal i hrát. "Už v předchozích rozhovorech zmiňoval, že končí, chce si užívat klidu, rodiny, malého a cestování. Tohle přání mu plním, ať si užívá, a mě práce baví a naplňuje," doplnila Monika, která si prožila své ohledně spekulací o jejím vztahu s houslistou Jaroslavem Svěceným (61).

"To už je snad pasé, pracujeme spolu, potkáváme se a naštěstí je práce dost," uzavřela Monika, která připravuje další umělecké projekty, o nichž také promluvila v našem videu. ■