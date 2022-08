Anička Slováčková oslavila narozeniny bez rodičů: Proč se nesešla s mámou Dádou a tátou Felixem?

Anna Slováčková Super.cz

"Já slavila pracovně, měli jsme zrovna koncert s kapelou, ale o týden dřív mi jako překvapení udělala narozeninovou oslavu moje nejlepší kamarádka. Byl to úžasný večer, viděla jsem všechny, které mám ráda, a ani jsem nedoufala, že by se kvůli mně takhle sešli. S rodinou jsme oslavu neměli, ani jsme to neřešili. Už si na to doma nehrajeme, že bychom potřebovali extrémně slavit zrovna sedmadvacetiny," svěřila Slováčková.

Podle nás by měla naopak slavit o to víc, vzhledem k tomu, že se jí podařilo překonat zákeřnou nemoc.

"Myslím, že tohle budu slavit, až uběhne těch pět rizikových let. To bude co slavit. Teď mi vlastně bylo spíš líto, že už je mi dvacet sedm a třicítka klepe na dveře," vysvětlila s tím, že ale určitě oslaví nový videoklip k písničce o nočních můrách a depresích, kterou natočila s kapelou a sama si k ní napsala text. Světlo světa by měl spatřit 31. srpna. ■