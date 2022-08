Má to vůbec zapotřebí? Moderátorka Gábina Partyšová se po létě opět pouští do hubnutí

Gabriela Partyšová Foto: Kristýna Dvořáková

Letní prázdniny má moderátorka Gabriela Partyšová (44) za sebou a po pauze se od září opět vrací na obrazovku s pořadem Život ve hvězdách. Volno trávila především se svým synem, a to nejen doma na zahradě, ale i v zahraničí.

Začátek prázdnin trávili v Řecku, kam vyrazili nejen za památkami, ale i na loď. V srpnu pak společně odjeli do termálů v rakouském městečku Laa an der Thaya. A přestože Gábina vypadá v plavkách skvěle, rozhodla se po létě opět pustit do hubnutí.

„Mám sama na sobě vyzkoušeno, že když budete tři měsíce denně cvičit, běhat, sportovat, prostě se hýbat, tak získáte přirozenou závislost na pohybu,” řekla moderátorka, která výzvu být sto dní v kuse v pohybu držela už dvakrát a 6. září začíná potřetí. „Od šestého září je to přesně sto dní do data narození mého syna Kristiána, který 14. prosince oslaví 15. narozeniny a který se rozhodl výzvu držet se mnou,“ svěřila se moderátorka, jejíž syn nastupuje po prázdninách do posledního ročníku základní školy.

„Výzva spočívá v tom, že se 100 dnů jdoucích po sobě nejméně 30 minut denně hýbete. Přerušit můžete, pouze když přijde nemoc. Mezi pohyb se počítá i procházka se psem, jakýkoli pohyb, který trvá nejméně půl hodiny,“ svěřila se Gábina, která se díky tomu může chlubit skvělou postavu, tu má v plánu ale dál zdokonalovat. ■