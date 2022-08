Vystoupení tak odvážné, že ho cenzurovali: Zpěvák v přímém přenosu ukázal holý zadek, jeho kolegyně prso

Måneskin Profimedia.cz

Že jsou italští rockeři ze seskupení Måneskin tak trochu provokatéři, není rozhodně žádnou novinkou. Z udílení hudebních cen MTV Video Music Awards si odnesli cenu v kategorii Best Alternative za píseň I Wanna Be Your Slave, a navíc se postarali o to, že se na jejich vystoupení jen tak nezapomene. Bylo totiž tak odvážné, že si vysloužilo cenzuru.