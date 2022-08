Lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat: Moderátor Honza Dědek už má třetí působiště

Honza Dědek Super.cz

Se stále více populárním pořadem 7 pádů Honzy Dědka začínal před lety v paláci Akropolis. Na dlouhou dobu se pak moderátor přesunul do Malostranské besedy, ale už i té dal vale. S novou sezónou už zve Honza Dědek hosty do Švandova divadla.

Říká se, že je lepší dvakrát vyhořet než se jednou stěhovat. Jak to vnímá Honza? "Já naštěstí nikdy nevyhořel, naštěstí ani pracovně. Ale začínám si myslet, že to tak je. Bylo to náročné, stěhováním jsme strávili tři měsíce a snad jsme na nic nezapomněli," řekl Super.cz před natáčením prvních "pádů" v novém.

Jedním z důvodů ke stěhování bylo to, že chtěl mít v pořadu živou kapelu. Ta by se na scénu Malostranské besedy nevešla. "Tedy vešla, ale nesměl by tam být gauč a vlastně ani já," smál se Honza, který to vzal hned napoprvé ve velkém a do Švandova divadla se vměstnala nejen celá kapela Lucie, která patří k jeho úterním hostům, ale také část symfonického orchestru. ■