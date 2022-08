Madonna (64) se nechala nafotit, jak se válí po zemi u záchodové mísy

Madonna Profimedia.cz

Zpěvačka má na většině z fotografií na sobě pouze černý korzet, punčochy, lodičky na vysokých podpatcích, rukavice a velké množství šperků. Poněkud kontroverzní je pak její válení se po zemi u záchodové mísy, vše je ovšem vyobrazeno v uměleckém pojetí.

Soubor celkem devíti snímků v barevném i černobílém provedení Madonna popsala větou: „Někdy se prostě musíte zamknout na záchodě.“

Slavná provokatérka tak navazuje na kontroverzní focení pro magazín Paper, které mělo symbolizovat oslavu jejích nedávných 64. narozenin. Zpěvačka je na nich vyobrazena na divoké party v queer společnosti, kde předvádí francouzský polibek nebo olizování bradavky.

Madonna se na výsluní drží už neuvěřitelné čtyři dekády, osmatřicet let například uplynulo od uvedení jejího megahitu Like A Virgin. Zároveň je nejúspěšnější ženskou umělkyní v historii, co se týče počtu prodaných hudebních nosičů, právem jí tak náleží zápis v Guinnessově knize rekordů.

Po rozvodu s režisérem Guyem Ritchiem se zaměřila na mnohem mladší partnery, letos v dubnu se po třech letech rozešla s osmadvacetiletým přítelem Ahlamalikem Williamsem. ■