První láska skončila: Krásná dcera Lucie Zedníčkové, herečka Amelie Pokorná (17) je single

Amelie Pokorná Super.cz

"Teď je čas na studium a na práci. Mám před sebou velmi těžký rok co se týče školních i natáčecích projektů. Teď točím hodně, takže mám co dělat," svěřila Amelie, kterou televizní diváci poznali v lékařských seriálech na Primě a teď se přesunula ke konkurenci. "Už rok točím na Nově s Martinem Dejdarem Specialisty, je to pro mě velká škola. A před létem jsem začala natáčet také na Nově šestnáctidílný komediální seriál Táta v nesnázích s Martinem Pechlátem," vypočítala.

Amelii jsme potkali na finálovém večeru soutěže Anděl mezi zdravotníky, kam přijela s maminkou Lucií Zedníčkovou (53) a jejím partnerem. Nasnadě byla tedy otázka, jestli už zase bydlí doma. Už loni se psalo o tom, že se odstěhovala.

"Tak to úplně nebylo. Bydlíme docela daleko za Prahou, a když jsem potřebovala kvůli práci a škole, byla jsem v Praze v bytě. Když mám volno, tak jsem s mamkou," vysvětlila mladá herečka, která si díky své pracovitosti na pronajatý byt sama vydělá. ■