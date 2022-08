Tohle je opravdová celebrita: Andělem mezi zdravotníky se stala neuroložka. Léčí roztroušenou sklerózu

MUDr. Marta Váchová Super.cz

"Ten titul patří všem zdravotníkům, potkala jsem se tady s úžasnými lidmi, kteří milují svoji práci a dělají ji za hranu toho, co by měli nebo museli. To, že jsem první, je spíš taková hra náhod, ale cítím se skvěle, protože každý rád vyhrává," míní sympatická neuroložka, která se v centru stará o pacienty z celého Libereckého, Karlovarského a Ústeckého kraje.

Lékařka se dlouhodobě specializuje na pacienty s roztroušenou sklerózou. Pro pacienty pracuje do roztrhání těla a má pro ně dobrou zprávu. "Léčba se výrazně posunula, máme nová léčiva, v letošním roce přišly na trh dva nové preparáty. Díky tomu pacienta s roztroušenou sklerózou nepoznáte. Ti lidé jsou plně kompenzovaní a snažíme se docílit stavu bez jakýchkoli známek nemoci. Žijí život zdravého člověka," upřesnila.

Díky vítězství získala řadu cen, osobních, ale i pro svoje oddělení. Jednu, kterou dříve vítězové dostávali, ale postrádat nebude. Protože se v partnerské televizi nenatáčí žádný seriál z lékařského prostředí, nemůže si vyzkoušet hraní před kamerou. "To mě opravdu nemrzí, mám tolik práce, že bych na to stejně nenašla čas," uzavřela. ■