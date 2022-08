Víme, kdo je nová láska Romana Šebrleho. Spojuje je vášeň pro sport

Roman Šebrle Michaela Feuereislová

Olympijský vítěz sdílel romantickou fotku se svou novou přítelkyní, na které se zamilovaná dvojice líbá na dovolené v Toskánsku. Ačkoliv Šebrle ještě není oficiálně rozvedený, lásku už netají.

Super.cz se podařilo zjistit, že novou přítelkyní slavného sportovce je kráska pocházející kousek od Brna. Přítelkyně Lenka K. je majitelkou úspěšné firmy, která vyrábí svatební a narozeninové dorty na zakázku.

Lenka je o pět let mladší než Roman, a kromě lásky jednoho k druhému, je spojuje i vášeň ke sportu. Blondýnka miluje hory, běhá a ráda cestuje. Stejně jako Šebrle má také děti, je pyšnou maminkou čtyř dcer.

S manželkou Evou se Šebrle rozvádí po víc než 21 letech manželství. „Je to pravda, je mi to líto, prostě takový je život a někdy se to tak vyvine,“ řekl CNN Prima News. ■