Oslňující třpyt, přetékající dekolt i odhalené strie na břiše: Tohle jsou nejvíc sexy modely z udílení hudebních cen

Podívejte se, jak to seklo slavným na udílení MTV Video Music Awards. Foto: Super.cz/Profimedia

Zlatým hřebem večera byla jednoznačně zpěvačka Taylor Swift (32). A to nejen proto, že si za desetiminutové video k písni All Too Well odnesla hned dvě ocenění, ale především díky třpytivému modelu od Oscara de la Renty jako vystřiženému z filmu Velký Gatsby. Odhalila v něm dost kůže i své dlouhé, štíhlé nožky a doplnila jej neméně oslnivými botkami od Christiana Louboutina.

Odhalující šaty s průstřihy z dílny značky Houghton vynesla modelka Ashley Graham (34). Ta se v lednu stala hned trojnásobnou maminkou, porodila dvojčata, a je velmi sdílná ohledně všeho spojeného s mateřstvím, včetně svých poporodních křivek. A protože je odjakživa propagátorkou pozitivního vnímání ženského těla, rozhodla se vystavit na odiv strie na bříšku. Ty ostatně prezentuje hojně i na sociálních sítích.

Bujný dekolt se rozhodla vystavit na odiv například zpěvačka Bebe Rexha (32). Ten jí z modelu od Vivienne Westwood málem přetekl, ale k žádnému faux pas naštěstí nedošlo. Šaty měly také vysoký rozparek, a tak bylo na majitelku kyprých křivek radost pohledět.

