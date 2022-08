Zmatené pokyny od režie udělaly své. Eda z Mostu! málem potopil loď

Michal Isteník FTV Prima

Michal Isteník (39) se do širšího diváckého povědomí dostal coby hospodský Eda ze seriálu Most! V novém seriálu Pálava - život zalitý sluncem si pro změnu zahrál svérázného flegmatika Michala, který s partičkou kamarádů z vysoké školy přijede na Pálavu vzpomínat na staré časy.

Pro herce to mimo jiné znamenalo překonat výzvu v podobě řízení motorové loďky, jež byla trochu zánovní. „Brázdili jsme na loďce Vrkoč, nabírali vodu a báli se, že tu loďku utopíme,” vzpomíná na natáčení herec a přidává další zážitky: „Byl jsem lodivod a podařilo se mi například kvůli zmateným pokynům od režie zamotat motor a šroub do pletiva pod vodou.” Všechno ale naštěstí dopadlo dobře a nikdo se nezranil.

K nehodě ale nebylo daleko. „Patrik Děrgel tvrdí, že jsem jediný člověk na světě, který dokázal nabourat do ostrova. On moc nečte, takže asi nezná Robinsona Crusoe,” vrací Isteník vtípek se smíchem svému kolegovi. „Nikoho jsem nakonec neutopil, takže dobrý,” oddechl si Isteník.

Ten ještě navíc musel řídit obytný přívěs. A ani to pro něj nebylo vůbec jednoduché. „Se svým obytňákem jsem si taky užil hezké chvíle. Obzvláště když jsem se s ním prodíral spletitými uličkami v Pavlově. To byl moc hezký adrenalinový zážitek,” prozrazuje herec, co všechno zažil během scén, které se objeví hned v prvním díle Pálavy. ■