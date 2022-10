Díky jeho seriálu prý lidé začali skupovat chalupy na Šumavě. Ale procenta jsem z toho nedostal, říká známý režisér

Jaroslav Soukup Super.cz

Dlouhých třináct let točil režisér Jaroslav Soukup (75) veleúspěšný seriál Policie Modrava. Během té doby se mu prý povedlo zvýšit tamní cestovní ruch až o 30 procent a řada tehdy neprodejných chalup díky jeho seriálu zmizela z realitního trhu.

„Šumava se změnila tak, že tam přibylo tak o 20 až 30 procent návštěvníků. Spousta lidí, když jsme dotočili první řadu, tam koupila chalupy, které nebylo možné třeba pět let prodat. Po odvysílání první série se prodaly všechny,“ řekl Super.cz režisér.

„Teď tam probíhá, a to mě moc netěší, velká výstavba chalup. Už to není taková Šumava, kterou jsem znal před dvaceti čtyřmi lety, kdy jsem si tam já pořídil chatu. A na tom se hlavní měrou podepsala Policie Modrava a divácký úspěch,“ míní režisér, který další natáčení neplánuje a hodlá se věnovat odpočinku.

„Výhledově bych ještě něco ze Šumavy rád natočil, ale zatím nemám vhodný námět a něco, co by za to stálo,“ dodal Jaroslav Soukup. ■