Tomuhle snad ani neuvěříte. Česká topmodelka s vosím pasem dietám neholduje. Zbožňuje pizzu a brambůrky

Česká topmodelka Denisa Dvořáková (31), která v roce 2006 vyhrála světové finále soutěže Elite Model Look, se pyšní vosím pasem. Jestli byste v jejím případě čekali přísné diety a odpírání jídla, jste na omylu: „ Já ujíždím teda na slanějších věcech, jako je pizza nebo brambůrky. Miluji jídlo a nikdy jsem ani nedržela žádný diety , protože žijeme jen jednou. Když se jí s mírou a do toho je pohyb, tak se může všechno,“ řekla Denisa sebejistě Super.cz.

Úspěšná blondýnka si nenechá ujít středeční galavečer Schwarzkopf Elite Model Look 2022, který se po 15 letech koná v Praze ve Španělském sále Pražského hradu. I ona pomáhá finalistkám a finalistům k tomu, aby v průběhu finále zazářili. Na práci modelky si užívá i to, že může cestovat po celém světě: „Patří to k tomu, miluju tropická místa, pláže, teplé moře, ale musím říct, že jsem víc pracovala v Evropě nebo v New Yorku, takže když se objeví nabídka na focení někde v tropech, tak jsem naprosto nadšená,“ dodává. Česko budou ve středu na galavečeru reprezentovat Richard Reischig a Julia Krzywoń.

Denisa Dvořáková je v soukromém životě šťastně zadaná, identitu svého pana Božského ale tají. „Ano, platí to, jsem zamilovaná,“ odpověděla na toto téma krásná topmodelka. ■