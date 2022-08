Slovenská topmodelka a bývalá partnerka Leoše Mareše se těší z jeho malé Alex. Její fotky ráda lajkuje

Michaela Kociánová Super.cz

Světové finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2022 se nezadržitelně blíží. Již v úterý večer budeme znát jména výherců. Letošní ročník je zajímavý hlavně tím, že se po 15 letech vrátil do Prahy a díky tomu přijelo do našeho hlavního města nejen Top 30 finalistů, ale i jejich mentoři, kteří jim pomáhají vykročit tou správnou nohou do světa modelingu. Finalistkám pomáhá světově známá slovenská topmodelka Michaela Kociánová (33).

„Musí mít energii, charisma, které jde ze člověka, na tom castingu má jen pár minut, aby zaujal. Musí mít vyzařování, které umí prodat. My na každém pracujeme a vše musí pocházet z nitra člověka a daří se nám to,“ odpověděla Michaela Super.cz na dotaz, jací by měli výherce či výherkyně být.

Sama topmodelka si touto soutěží prošla. V roce 2004 skončila na druhém místě Elite Model Look Slovakia a to jí změnilo život. Krásná blondýnka si navíc stále udržuje dokonalou postavu. Stojí za tím pravidelný režim: „Každé ráno vstávám v šest ráno a cvičím a do toho si hlídám stravu,“ prozradila svůj recept na božské tělo.

Michaela se díky svému partnerovi Jakubovi vrátila z USA do slovenského Trenčína, kde aktuálně žije. Pohrává si s myšlenkou, že by se přestěhovali do Prahy, ale zatím vše nechávají otevřené. Topmodelka se českým divákům stala známou i proto, že dříve randila s Leošem Marešem (46). Se slavným moderátorem mají pořád krásný vztah, a když se Leošovi narodila malá Alex, Michaela neváhala a ihned svému bývalému partnerovi blahopřála: „Samozřejmě, že jsem jim hned napsala. Já jim i ty fotky lajkuju. Jsou všichni krásní. Ať jsou hlavně zdraví, spokojení a šťastní,“ dodala Michaela Kociánová.

