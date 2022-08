Stačí (ne)jedno chybné rozhodnutí, aby se mi náš svět rozpadl před očima: Anna Kadeřávková oznámila rozchod

Anna Kadeřávková a Daniel Štrauch se rozešli. Michaela Feuereislová

Už na party televize Prima jsme se herečky zeptali, jak to mají s přítelem do budoucna vymyšlené s bydlením. Zatímco on žije v Bratislavě, Anička začala stavět dům za Prahou. „Za mě je to určitě Praha, a je to tak od začátku nastavený,“ řekla Super.cz A za něj? „To nevím,“ odpověděla se smíchem.

Nyní s fanoušky sdílela zprávu, že se s partnerem rozešli. „Stalo se tolik osudných (ne)náhod, aby se naše cesty mohly spojit v jednu, a pak stačí (ne)jedno chybné rozhodnutí, aby se mi celý náš svět rozpadl před očima,“ píše Anička.

„Rozhodnutí ostatních prostě není v našich rukách, jsme v tom každý sám za sebe, a tak nám nezbývá než ve vztahu věřit, že to cítíme stejně a oba budeme hledat štěstí na stejném místě. ‚Musíme se naučit říkat NE věcem, které chceme. S ohledem na to, že máme jen jeden život‘. A to mě teď bolí,“ uvedla herečka známá ze seriálů Ulice nebo Sestřičky Modrý kód.

Partnerovi poté popřála, ať se mu v životě daří, a fanouškům poděkovala za podporu. Zároveň je požádala, aby ji nezahrnuli dotazy. „Věřím, že pochopíte, jak citlivý a bolavý tohle je. A že žádný otázky ani odpovědi nejsou potřeba. Chceme jen jít dál… každý sám,“ dodala.

Vztah Kadeřávkové a Štraucha vyšel najevo letos v lednu, tehdy už spolu několik měsíců randili. Předtím herečka víc jak tři roky chodila s rapperem Strapem, s nímž byla i zasnoubená. ■